Асад объяснил «истерию» Запада из-за Идлиба
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«Причиной западной истерии перед битвой за Идлиб является понимание того, что наступил решающий момент, который, в случае победы сирийцев, приведёт к провалу их проектов в регионе», — цитирует SANA Асада.
Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно.
17 сентября Россия и Турция достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.