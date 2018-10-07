Асад объяснил «истерию» Запада из-за Идлиба

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что «истерия» западных стран из-за Идлиба связана с пониманием того, что наступил решающий момент.
Асад объяснил «истерию» Запада из-за Идлиба
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«Причиной западной истерии перед битвой за Идлиб является понимание того, что наступил решающий момент, который, в случае победы сирийцев, приведёт к провалу их проектов в регионе», — цитирует SANA Асада.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно.

17 сентября Россия и Турция достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.

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