Асад объяснил «истерию» Запада из-за Идлиба

Президент Сирии Башар Асад заявил, что «истерия» западных стран из-за Идлиба связана с пониманием того, что наступил решающий момент.

«Причиной западной истерии перед битвой за Идлиб является понимание того, что наступил решающий момент, который, в случае победы сирийцев, приведёт к провалу их проектов в регионе», — цитирует SANA Асада.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно.

17 сентября Россия и Турция достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.