СМИ: Вертолёты коалиции вывезли боевиков ИГ из Дейр-эз-Зора

Вертолёты международной коалиции во главе с США вывезли нескольких террористов «Исламского государства»* из сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом информирует SANA со ссылкой на источники.

«Вертолёты международной коалиции в субботу вывезли несколько боевиков ИГ различных национальностей из местности, где сосредоточены боевики, рядом с деревней аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора», — информирует агентство.

Отмечается, что несколько дней назад коалиция совершила операцию по высадке десанта в районе деревни аль-Мурашида, где сосредоточены боевики.

Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью RT заявил, что США на базе Эт-Танф в Сирии занимаются переподготовкой террористов ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.