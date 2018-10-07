СМИ: Вертолёты коалиции вывезли боевиков ИГ из Дейр-эз-Зора
- © Handout
- globallookpress.com
«Вертолёты международной коалиции в субботу вывезли несколько боевиков ИГ различных национальностей из местности, где сосредоточены боевики, рядом с деревней аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора», — информирует агентство.
Отмечается, что несколько дней назад коалиция совершила операцию по высадке десанта в районе деревни аль-Мурашида, где сосредоточены боевики.
Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью RT заявил, что США на базе Эт-Танф в Сирии занимаются переподготовкой террористов ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.