МИД прогнозирует новый всплеск обвинений в адрес России
- РИА Новости
«На этом наши американские коллеги, как и коллеги из других стран, разделяющих нынешнюю волну обвинений в адрес России, не остановятся. Последуют новые всплески», — цитирует ТАСС дипломата.
По его словам, всё это будет делаться с определённой периодичностью, чтобы «тема держалась в разогретом состоянии, чтобы у российских и западных журналистов постоянно были поводы задавать вопросы, получать комментарии».
4 октября США и Нидерланды обвинили российских граждан в кибератаках.
В Министерстве иностранных дел России назвали срежиссированной акцией данные обвинения.