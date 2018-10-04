МИД прогнозирует новый всплеск обвинений в адрес России

Последует новый всплеск обвинений в адрес России в кибератаках и вмешательстве в дела США, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«На этом наши американские коллеги, как и коллеги из других стран, разделяющих нынешнюю волну обвинений в адрес России, не остановятся. Последуют новые всплески», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, всё это будет делаться с определённой периодичностью, чтобы «тема держалась в разогретом состоянии, чтобы у российских и западных журналистов постоянно были поводы задавать вопросы, получать комментарии».

4 октября США и Нидерланды обвинили российских граждан в кибератаках.

В Министерстве иностранных дел России назвали срежиссированной акцией данные обвинения.