МИД назвал срежиссированной акцией обвинения России в кибератаках

Россия неоднократно указывала Нидерландам, что развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании наносит серьёзный ущерб отношениям двух государств.

Об этом заявили в пресс-службе российского МИД, комментируя обвинения Нидерландов в отношении России.

«Нидерланды ждали почти шесть месяцев, чтобы опубликовать данные о высылке из страны четырёх россиян. Это может выглядеть странным только для непосвящённых», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 9 октября открывается сессия ОЗХО, где будут обсуждаться вопросы финансирования атрибутивного механизма в рамках технического секретариата организации.

«Создания такого механизма назначения «виновных» в применении химического оружия, вопреки нормам международного права и в нарушение прерогатив СБ ООН, упорно добивается ряд западных государств», — считают в МИД.

Подчёркивается, что этот информационный вброс является ещё одним этапом формирования «нужного» политического фона для проталкивания данной инициативы.

По мнению дипломатов, симптоматично, что на фоне раздуваемой на Западе паранойи относительно «всесильных русских кибершпионов», которые при этом, «по логике западных политиков, живут в «отсталой России», любой россиянин с мобильным устройством воспринимается как шпион.

«Приходим к выводу об очередной срежиссированной пропагандистской акции в отношении нашей страны», — заключили в ведомстве.

4 октября Нидерланды заявили, что сумели предотвратить «кибератаку» на ОЗХО со стороны российских граждан.