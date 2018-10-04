В Совфеде назвали «информационными консервами» обвинения России в кибератаках

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал RT обвинения России со стороны Нидерландов и США в кибератаках.

«Эта тема постоянно накачивается, продолжается антироссийская политика. Но новые обвинения — своего рода «информационные консервы». То, о чём говорят в Нидерландах, произошло ещё в апреле. И когда все эти темы затухают, снова достаются «консервы». В Америке, например, есть запрос на антироссийскую политику, которую они используют в качестве жупела на промежуточных выборах. В Британии всё это проходит на фоне брексита. В Нидерландах тоже хватает людей, которые голословно обвиняют нас в гибели Boeing и в том, что якобы кто-то пытался что-то взломать в ОЗХО. Это всё звенья одной цепи. Все спецслужбы хорошо кооперируются, относятся к НАТО и ничего нового не происходит», — считает Климов.

По его мнению, странам-обвинителям нужна информационная шумиха вокруг антироссийской повестки.

«Когда Россия предлагает сотрудничество, нам грубо отказывают. Как США, так и Британия. А вот что касается шумных кампаний в медиа — это пожалуйста. Потому что им нужен только шумный эффект, а не поиск истины», — заключил он.

Ранее представители Минюста США объявили о предъявлении семерым «сотрудникам ГРУ» обвинений в кибератаках.

4 октября власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.