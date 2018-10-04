В Госдуме назвали спланированной акцией обвинения России в кибератаках

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал RT выдвинутые Минюстом США обвинения в адрес семерых «сотрудников ГРУ» в кибератаках.

Депутат напомнил, что ранее власти Нидерландов также заявляли, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.

«Все идеи спускаются с территории США и прорабатываются среди союзников в НАТО. Поэтому, естественно, это спланированная и срежиссированная акция… По-другому, видимо, США не умеют вести ни внешнюю политику, ни какие-то свои внутренние процессы. Всё сводится к поиску «врага», которого они сегодня таковым назвали, и максимально жёсткому давлению на него», — сказал он.

Свинцов также добавил, что продолжается антироссийская кампания, которая «длится не первый год и будет продолжаться ещё не один».

«В перспективе это всё будет приводить к очередному витку экономических войн США с Россией и Китаем. Поэтому и идёт такая постоянная работа в фактически еженедельном формате по вбросу сообщений о том, что якобы российские спецслужбы и китайские производители оборудования следят за всем миром», — подытожил депутат.

Ранее представители Минюста США объявили о предъявлении семерым «сотрудникам ГРУ» обвинений в кибератаках.

4 октября власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.