В Госдуме прокомментировали обвинения США в адрес «сотрудников ГРУ»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT предъявление Соединёнными Штатами обвинений семерым «сотрудникам ГРУ» в кибератаках.

«Предыдущая информационная кампания явно захлебнулась, а курс на дискредитацию России взят прочный. Поэтому сейчас всё делается для того, чтобы оживить эту тему, подкрепить её, привести якобы новые факты, которые будут укладываться в ту версию, которая уже была однажды в разработке. Не стоит удивляться, что, когда этот этап информационных вбросов будет исчерпан, найдутся новые темы и обвинения в адрес России продолжатся», — считает депутат.

По его словам, «те санкции экономического характера, которые вводятся, нуждаются в информационной подпитке».

«Это мы сейчас и наблюдаем. Краткосрочные задачи американских санкций направлены на решение внутренних проблем, связанных с подготовкой к ноябрьским выборам в конгресс. Русофобия сейчас во многом определяет поведение американской политической элиты», — заключил Новиков.

Ранее представители Минюста США объявили о предъявлении семерым «сотрудникам ГРУ» обвинений в кибератаках.