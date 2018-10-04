В Госдуме считают вбросами обвинения России в кибератаках

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Марианна Чурсина
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал RT заявления США и Нидерландов о якобы киберактивности российских граждан.
В Госдуме считают вбросами обвинения России в кибератаках
  • РИА Новости

«Цель этих вбросов очевидна: поддерживать в западном обществе определённый уровень истерии и страха. Им ещё долго будут мерещиться «сотрудники ГРУ» и «русские хакеры». Мифы формируют системно, задействуются все технологические площадки. Мы видим, что эти образы уже перекочевали в новейшие голливудские фильмы», — сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что подобные обвинения выглядят «архаично».

«Честно говоря, стыдно за наших западных партнёров. Такая политика в отношении нашей страны, уверен, обречена в конечном итоге на провал и будет иметь негативный эффект, безусловно, для всех участников», — заключил парламентарий.

Ранее представители Минюста США объявили о предъявлении семерым «сотрудникам ГРУ» обвинений в кибератаках.

Также 4 октября власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.

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