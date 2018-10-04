Эксперт прокомментировал обвинения США в адрес «сотрудников ГРУ»

Эксперт в области безопасности Александр Власов прокомментировал RT заявление Минюста США, который объявил о предъявлении семерым «сотрудникам ГРУ» обвинений в кибератаках.

«На самом деле США продолжают гнуть свою линию, пытаясь во всём обвинить Россию. Надо быть готовыми к тому, что будут предъявляться всё новые обвинения, на основе которых начнут вводиться неизвестные нам санкции», — считает Власов.

По его словам, относиться к этому «можно как к холодной или кибервойне».

«Все эти обвинения делаются в одностороннем порядке, значит, можно предположить, что в этом есть большой процент пропаганды. Пусть уже обвинят нас во всём, введут все возможные санкции. Тогда мы сформулируем свои ответы и будем спокойно жить», — добавил эксперт.

Ранее Минюст США объявил о предъявлении семерым «сотрудникам ГРУ» обвинений в кибератаках.

По мнению ведомства, атаки были совершены на лабораторию в Швейцарии, проводившую анализ вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, а также на такие организации, как WADA и ФИФА.