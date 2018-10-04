В Пентагоне заявили, что США не имеют отношения к Центру Лугара в Грузии

Представитель американского оборонного ведомства Эрик Пахон в беседе с РИА Новости заявил, что Соединённые Штаты не разрабатывают биологическое оружие в лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.

«США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара. Это не объекты США», — сказал он.

При этом Пахон добавил, что Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара принадлежит и находится в ведении Грузинского национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, а не США.

Как сообщил 11 сентября бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, он получил «от друзей» документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории в окрестностях Тбилиси «могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии».

Впоследствии начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов в ходе брифинга заявил, что во время испытаний на гражданах Грузии препарата, который был произведён компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, в декабре 2015 года погибли 24 человека, а позднее ещё 49.