Военный медик назвал возможные цели исследований в американской лаборатории под Тбилиси

Михаил Супотницкий, кандидат биологических наук и полковник медицинской службы в отставке, в разговоре с RT назвал возможные цели исследований в американской лаборатории под Тбилиси.

«Я думаю, что речь идёт либо об использовании каких-то новых технологий соматической генной терапии, либо о применении каких-то нано-объектов. Так как у частиц любого вещества, если они приобретают нано-размеры, резко увеличивается поверхностная активность, но при этом меняется и само распределение этих частиц. Возможно, они что-то где-то просчитались, то есть это говорит о том, что эксперименты были очень рискованные и связанные с получением чего-то очень опасного», — заявил Супотницкий.

В частности, эксперт предположил, что в лаборатории в Грузии велись эксперименты, «которые невозможны на территории Соединённых Штатов».

Ранее экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе опубликовал бумаги, которые могут свидетельствовать о том, что США проводили эксперименты над людьми и испытывали бактериологическое оружие в Центре имени Лугара, открытом в 2011-м. По словам Гиоргадзе, к нему попало 100 тыс. страниц документов, раскрывающих деятельность учреждения, которое официально создавалось в лечебных целях. В них Гиоргадзе и его единомышленники нашли сведения о гибели в один день 24 человек.