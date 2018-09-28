Меркель выразила надежду, что саммит по ситуации в Идлибе состоится в октябре

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что саммит России, Турции, Германии и Франции по ситуации в сирийском Идлибе состоится в октябре. Об этом сообщает ТАСС.
Меркель выразила надежду, что саммит по ситуации в Идлибе состоится в октябре
  • Reuters

«Мы выступаем за проведение четырёхсторонней встречи с участием
турецкого, российского, французского президентов и меня... Мы стремимся к тому, чтобы это произошло в октябре», — уточнила она.

Ранее стало известно, что Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что выполнение договорённостей между российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийской провинции Идлиб позволит спасти 3 млн жизней.

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