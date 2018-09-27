Эксперт назвал «двойной игрой» действия американцев в Идлибе

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Оксана Соломатина
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал заявление помощника министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Роберта Карема о «свалке отъявленных террористов» на территории Идлиба по вине России и властей Сирии.
Эксперт назвал «двойной игрой» действия американцев в Идлибе
  • Reuters

«Подобного рода заявления — это стремление выдать желаемое за действительное. В Идлиб на протяжении достаточно длительного времени, по крайней мере полутора лет, американские спецслужбы свозили со всей территории Сирии главарей «Исламского государства»* и «Джабхат-ан-Нусры»**... Американцы в Сирии, в частности в Идлибе, ведут двойную игру», — выразил мнение эксперт.

Он также добавил, что создание зоны деэскалации позволит блокировать Идлиб и защитить мирное население.

«Американцы тоже заинтересованы в том, чтобы такая зона существовала, но цель у них совершенно иная. Если задача Турции и Ирана — разгромить остатки «Исламского государства» и «Джабхат-ан-Нусры», то у американцев цель — помочь боевикам уйти из Идлиба. Для них ИГ очень выгодный товар», — заключил Гусев.

Ранее помощник министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Роберт Карем заявил, что сирийская провинция Идлиб стала «осиным гнездом» сразу нескольких террористических организаций.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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