В Эр-Рияде назвали соглашение Москвы и Анкары по Идлибу «превосходным»
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Также он назвал текущий ход событий «позитивным» и выразил надежду на то, что конфликт в регионе может быть решён путём переговоров.
Ранее стало известно, что Москва и Анкара достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что выполнение договорённостей между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийской провинции Идлиб позволит спасти 3 млн жизней.