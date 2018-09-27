В Эр-Рияде назвали соглашение Москвы и Анкары по Идлибу «превосходным»

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в беседе с РИА Новости заявил, что договорённости России и Турции по сирийскому Идлибу являются «превосходными».

Также он назвал текущий ход событий «позитивным» и выразил надежду на то, что конфликт в регионе может быть решён путём переговоров.

Ранее стало известно, что Москва и Анкара достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что выполнение договорённостей между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийской провинции Идлиб позволит спасти 3 млн жизней.