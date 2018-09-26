Главы МИД России, Ирана и Турции проведут встречу по Идлибу

Главы министерств иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу проведут встречу в Нью-Йорке для обсуждения договорённостей по Идлибу, сообщает РИА Новости.

«У нас есть соглашение по Идлибу, у нас есть большой прогресс на земле в связи с этим трёхсторонним сотрудничеством», — цитирует агентство Чавушоглу.

Он отметил важность встречи, так как это путь к политическому решению конфликта.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что благодаря проводимым переговорам, включая встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, в Идлибе «удалось предотвратить войну».