Главы МИД России, Ирана и Турции проведут встречу по Идлибу
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«У нас есть соглашение по Идлибу, у нас есть большой прогресс на земле в связи с этим трёхсторонним сотрудничеством», — цитирует агентство Чавушоглу.
Он отметил важность встречи, так как это путь к политическому решению конфликта.
Ранее глава МИД Ирана заявил, что благодаря проводимым переговорам, включая встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, в Идлибе «удалось предотвратить войну».