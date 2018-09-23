Эксперт указал на «сплетение случайностей» в ситуации с крушением Ил-20

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Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в разговоре с RT прокомментировал крушение Ил-20 у берегов Сирии в результате действий ВВС Израиля.

По словам Кедми, российский самолёт был сбит в результате «сплетения нескольких случайностей».

Он подчеркнул, что для Израиля очень важно сохранить тот уровень отношений с Россией, который был достигнут до ситуации с Ил-20.

«Насколько я понимаю, и Россия, и Израиль приложат все усилия... чтобы этот эпизод остался позади и не повлиял на ухудшение отношений между странами. Слишком много у нас общих интересов», — отметил Кедми.

По мнению эксперта, Россия, вероятно, «тоже примет какие-то меры», связанные с гарантиями безопасности.

Ранее в Минобороны России заявили, что вина за крушение российского Ил-20 в Сирии лежит на израильских ВВС

Глава консалтинговой компании по геополитическим рискам Strategic Intelligentia Барак Синер в беседе с RT отметил, России и Израилю нужно отработать механизм урегулирования конфликтов и научиться более чётко координировать вопросы безопасности после крушения Ил-20.

Подробнее — в материале RT.

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