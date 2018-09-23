Эксперт рассказал о влиянии крушения Ил-20 на отношения России и Израиля

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Россия и Израиль должны отработать механизм урегулирования конфликтов, а также научиться более чётко координировать вопросы безопасности после крушения российского самолёта Ил-20 у берегов Сирии, заявил глава консалтинговой компании по геополитическим рискам Strategic Intelligentia Барак Синер.
Эксперт рассказал о влиянии крушения Ил-20 на отношения России и Израиля
  • © Kirill Naumenko / wikipedia.org
  • globallookpress.com

«Более тесное сотрудничество соответствует интересам обеих сторон», — рассказал Синер RT.

Он добавил, что если израильская сторона планирует нанести удары по определённым сирийским объектам, то ей «нужно удостовериться, что на этой территории нет россиян».

Синер отметил, что ситуацию осложняет и «вмешательство в обстановку в Сирии иностранных игроков», что приводит к эскалации конфликта в регионе.

«И даже в отношениях между союзниками, например Россией и Израилем, возникает напряжённость. В итоге складывается очень сложная и взрывоопасная ситуация», — подытожил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что вина за крушение Ил-20 лежит на израильских ВВС

Военное ведомство также продемонстрировало видео в формате 3D, которое показывает крушение Ил-20. 

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