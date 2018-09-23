Эксперт рассказал о влиянии крушения Ил-20 на отношения России и Израиля
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«Более тесное сотрудничество соответствует интересам обеих сторон», — рассказал Синер RT.
Он добавил, что если израильская сторона планирует нанести удары по определённым сирийским объектам, то ей «нужно удостовериться, что на этой территории нет россиян».
Синер отметил, что ситуацию осложняет и «вмешательство в обстановку в Сирии иностранных игроков», что приводит к эскалации конфликта в регионе.
«И даже в отношениях между союзниками, например Россией и Израилем, возникает напряжённость. В итоге складывается очень сложная и взрывоопасная ситуация», — подытожил он.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что вина за крушение Ил-20 лежит на израильских ВВС.
Военное ведомство также продемонстрировало видео в формате 3D, которое показывает крушение Ил-20.