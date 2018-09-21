В ЕС выразили опасения из-за ситуации вокруг Азовского моря

В Европейском парламенте выразили озабоченность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины, в том числе якобы увеличением военного присутствия России в Азовском море и «блокированием» российской стороной транзита украинских судов после строительства Крымского моста.

Соответствующий документ опубликован на сайте Европейского парламента (ЕП) по итогам восьмого заседания Парламентского комитета Ассоциации Украина-Европейский Союз.

«Евросоюз выражает свою глубочайшую озабоченность в связи с усилением российского военного присутствия в Азовском море и блокированием транзита судов после строительства Керченского моста», — говорится в тексте документа.

Однако, согласно Договору между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, оба исторически относятся к внутренним водам Российской Федерации и Украины, а Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением. Урегулирование же вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между сторонами.

«Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства», — отмечается в тексте договора.

Ранее украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Киев способен создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая станет для России серьёзной проблемой и вынудит её «пойти на уступки, сесть за стол переговоров». В Крыму ответили на это заявление.

В числе прочего, согласно опубликованному на сайте парламента документу, в Евросоюзе обеспокоены вопросом борьбы с киберугрозами. Представители парламента призывают усилить сотрудничество между Украиной и ЕС в сфере стратегических коммуникаций и кибербезопасности.

В то же время ЕП приветствует представление президентом Украины Петром Порошенко законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в отношении стратегического курса Киева на полноправное членство в ЕС и НАТО и подчеркивают важность борьбы с поддельными новостями и пропагандой России, включая ожидаемое вмешательство в предстоящие выборы на Украине.

Накануне Верховная рада Украины направила законопроект о курсе Киева в ЕС и НАТО на экспертизу в Конституционный суд.