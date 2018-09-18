В Крыму ответили на заявление генерала ВСУ о базе в Азовском море

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о причинах возможного создания военно-морской базы в Азовском море. По его словам, это заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».
В Крыму ответили на заявление генерала ВСУ о базе в Азовском море
  • © Global Look Press

«Мы видим, как украинская сторона реагирует на абсолютно оправданные меры России в акватории Азовского моря. Украина прибегла к откровенно террористическим актам в отношении наших моряков, и в целом одиозные угрозы со стороны Украины привели к тому, что сегодня меры безопасности со стороны России в акватории Азовского моря усилены. Это вызывает у украинской стороны немалое раздражение, побуждая её делать подобные заявления. У Украины нет никакой боевой готовности. Всё, что у них есть, осталось со времен Советского Союза и находится в плачевном состоянии. А создать новый флот — это утопия, пустые слова. Тем более что Запад вряд ли будет способствовать строительству базы. Если бы подобная база была ему (Западу. — RT) нужна, она давно бы была построена», — сказал он.

Ранее украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Киев способен создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая станет для России серьёзной проблемой и вынудит её «пойти на уступки, сесть за стол переговоров».

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