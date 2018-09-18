Эксперт оценил слова украинского генерала о базе в Азовском море

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов в беседе с RT прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о том, что создание военно-морской базы Украины на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».

«Украинские чиновники проводят политику разрыва отношений с Россией и перевода двух стран во враждебные отношения, поэтому генерал-лейтенант и делает подобные заявления. Что касается уверенности в помощи Запада… Запад не столько помогает, сколько приказывает. Без разрешения Запада Киев ничего не может делать сам, так что решение по поводу военно-морской базы — решение Запада», — сказал он.

Ранее украинский генерал заявил, что создание военно-морской базы сможет также повлиять на выполнение Минских соглашений и решение других проблем, включая вопрос Крыма.