Рада отправила на экспертизу в КС законопроект о курсе Киева в ЕС и НАТО

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Верховная рада Украины направила законопроект президента страны Петра Порошенко о курсе Киева в ЕС и НАТО на экспертизу в Конституционный суд (КС).
Рада отправила на экспертизу в КС законопроект о курсе Киева в ЕС и НАТО
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Как сообщает Интерфакс-Украина, решение было поддержано 321 парламентарием при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, в законопроекте предлагается изъять норму, содержащуюся в переходных положениях, которая давала Черноморскому флоту России право базироваться в Крыму.

Ранее стало известно, что голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Украины о курсе государства в Евросоюз и НАТО может пройти в конце сентября.

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