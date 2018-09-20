Рада отправила на экспертизу в КС законопроект о курсе Киева в ЕС и НАТО

Верховная рада Украины направила законопроект президента страны Петра Порошенко о курсе Киева в ЕС и НАТО на экспертизу в Конституционный суд (КС).

Как сообщает Интерфакс-Украина, решение было поддержано 321 парламентарием при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, в законопроекте предлагается изъять норму, содержащуюся в переходных положениях, которая давала Черноморскому флоту России право базироваться в Крыму.

Ранее стало известно, что голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Украины о курсе государства в Евросоюз и НАТО может пройти в конце сентября.