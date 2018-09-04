В Киеве назвали сроки голосования по поправкам в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО
«Я думаю, что мы поставим первое голосование где-то на конец сентября... Так мы говорили и так говорил спикер парламента», — приводит её слова УНН.
Она заявила, что «это будет первое голосование, когда депутаты направят законопроект в Конституционный суд Украины»
По её словам, второе голосование пройдёт в ходе следующей пленарной сессии, которая начнётся в январе.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в парламенте поправки в Конституцию о курсе страны в ЕС и НАТО.