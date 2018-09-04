В Киеве назвали сроки голосования по поправкам в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Украины о курсе государства в Евросоюз и НАТО может пройти в конце сентября. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

«Я думаю, что мы поставим первое голосование где-то на конец сентября... Так мы говорили и так говорил спикер парламента», — приводит её слова УНН.

Она заявила, что «это будет первое голосование, когда депутаты направят законопроект в Конституционный суд Украины»

По её словам, второе голосование пройдёт в ходе следующей пленарной сессии, которая начнётся в январе.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в парламенте поправки в Конституцию о курсе страны в ЕС и НАТО.