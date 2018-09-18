В посольстве Израиля отказались комментировать инцидент с Ил-20 в Сирии
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«Мы не комментируем этот случай», — цитирует ТАСС представителя дипмиссии.
Ранее сообщалось, что над акваторией Средиземного моря пропал российский Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим.
В районе инцидента были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь», а также удары израильских самолётов F-16.
Впоследствии стало известно, что Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит в результате провокационных действий ВВС Израиля.