В посольстве Израиля отказались комментировать инцидент с Ил-20 в Сирии

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В посольстве Израиля в Москве отказались комментировать ситуацию с российским самолётом Ил-20 в Сирии.
В посольстве Израиля отказались комментировать инцидент с Ил-20 в Сирии
  • © Erichsen, J.
  • globallookpress.com

«Мы не комментируем этот случай», — цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

Ранее сообщалось, что над акваторией Средиземного моря пропал российский Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим. 

В районе инцидента были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь», а также удары израильских самолётов F-16.

Впоследствии стало известно, что Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит в результате провокационных действий ВВС Израиля.

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