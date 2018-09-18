В армии Израиля отказались комментировать пропажу российского самолёта Ил-20
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — заявила представитель пресс-службы IDF.
Отмечается, что перед ответом она взяла паузу для консультаций с начальством.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в акватории Средиземного моря во время атаки израильских самолётов F-16 на сирийские объекты пропал российский самолёт Ил-20.
Также в это время российская сторона зафиксировала пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в данном районе.