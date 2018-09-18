СМИ: Во Франции отрицают причастность к инциденту с российским самолётом в Сирии

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В Министерстве Вооружённых сил Франции заявили, что не имеют отношения к инциденту с российским самолётом Ил-20, который пропал с радаров у берегов Сирии. Об этом сообщает France Soir со ссылкой на информированные источники.
СМИ: Во Франции отрицают причастность к инциденту с российским самолётом в Сирии
  • globallookpress.com

«Французские вооружённые силы отрицают какую-либо причастность к этой атаке», — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что над акваторией Средиземного моря пропал российский Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим. На его борту находились 14 военнослужащих.

В районе инцидента были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь». 

Также в Минобороны России сообщили, что самолёт пропал во время атаки израильских самолётов F-16 на сирийские объекты.

Подробнее — в материале RT.

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