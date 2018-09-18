СМИ: Во Франции отрицают причастность к инциденту с российским самолётом в Сирии
- globallookpress.com
«Французские вооружённые силы отрицают какую-либо причастность к этой атаке», — рассказал собеседник издания.
Ранее стало известно, что над акваторией Средиземного моря пропал российский Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим. На его борту находились 14 военнослужащих.
В районе инцидента были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь».
Также в Минобороны России сообщили, что самолёт пропал во время атаки израильских самолётов F-16 на сирийские объекты.
Подробнее — в материале RT.