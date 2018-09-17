Эксперт прокомментировал сообщения об отравлении в ресторане Солсбери

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Анастасия Румянцева
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT сообщения об отравлении в ресторане в Солсбери.
Эксперт прокомментировал сообщения об отравлении в ресторане Солсбери
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Как заявила британская полиция после проведения клинической оценки пострадавших, нет никаких причин считать, что в данном деле было задействовано нервно-паралитическое вещество.

По словам эксперта, политика западных СМИ, которые во всех инцидентах в Солсбери сразу обвиняют Россию, будет продолжаться постоянно, но с разной степенью интенсивности.

«Эта русофобия застилает глаза даже тем, кто пишет заказные материалы, что они  начинают себя бояться и видят заговор с целью отравления даже там, где оснований для этого нет. Правила работы с отравляющими веществами говорят о том, что люди с ними по улицам не ходят. Она (эта тема. — RT) может уходить в тень и уступать место другим, но в целом русофобия всегда будет свойственна западным странам», — отметил Брутер.

Он добавил, что это связано с восприятием западным миром России как «реальной» опасности.

«Россия может соперничать только с миграцией. Мигранты — опасность, но скорее мнимая. А Россия для них опасность осязаемая. Они всегда будут бояться, что их успешный быт будет или разрушаться или разъедаться тем, что ситуация в мире меняется», — заключил Брутер. 

Ранее сообщалось, что два человека почувствовали себя плохо после посещения ресторана в Солсбери.

Позднее СМИ сообщили, что оба пострадавших находятся в сознании.

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