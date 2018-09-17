Сестра Бутиной сообщила о создании фонда в её поддержку

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Марина Бутина, сестра арестованной в США россиянки Марии Бутиной на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала о создании фонда в её поддержку.
Сестра Бутиной сообщила о создании фонда в её поддержку
  • Reuters

«Дорогие друзья, моя сестра Мария Бутина оказалась в сложной, несправедливой ситуации. Сейчас ей и нашей семье очень нужна ваша поддержка и любая возможная помощь. Для её защиты адвокатами был создан фонд сбора пожертвований», — написала она, подчеркнув, что без общественной помощи семье будет нелегко справиться со сложностями, возникшими в связи с арестом Марии.

Ранее адвокат Бутиной Роберт Дрисколл в беседе с газетой «Известия» заявил, что намерен создать фонд в её защиту.

В июле сообщалось, что россиянка была задержана в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.

10 сентября суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест до начала процесса.

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