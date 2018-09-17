СМИ: Отец Марии Бутиной рассказал об условиях содержания дочери

Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях содержания дочери.

Как отметил отец девушки в интервью «Известиям», задержание Марии для всей семьи стало шоком.

«Про арест дочери я узнал 16 июля 2018 года из новостей в интернете. Это событие произошло совершенно неожиданно и шокировало нашу семью. Мы знали, что в марте 2018 года Мария выступала в комитете по разведке сената США и дала там исчерпывающие ответы. Все, в том числе она и её адвокат, были уверены, что Мария никак не нарушала американские законы», — указал Бутин.

По его словам, в настоящий момент его дочь находится «в информационном вакууме», так как ей не дают возможность читать или смотреть новости.

«Учитывая режим, в котором она находится, у Марии нет возможности смотреть телевизор, ей не предоставляются газеты. Она находится в информационном вакууме, что также отягощает её психологическое состояние», — сказал он.

Валерий Бутин отметил, что изначально его дочь была помещена в тюрьму, которая располагается в Вашингтоне и там было так холодно, что это негативно повлияло на её здоровье.

«По решению суда, помещена в тюрьму Вашингтона... В камере, куда её поместили, было холодно, из-за этого у неё обострился хронический артрит. К сожалению, даже в медицинской помощи на тот момент ей было отказано. Питание было скудным. Ночью каждые 15 минут Машу будили... В таких условиях она содержалась до середины августа», — заявил он.

Отец Марии добавил, что позднее она была переведена в тюрьму Александрии. Там, по крайней мере, условия оказались несколько лучше и ей даже предоставляется незначительная медицинская помощь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена провести демарш в отношении Вашингтона в связи с новыми инсинуациями американской стороны по делу Бутиной.

10 сентября суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест до начала процесса.