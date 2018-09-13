Москалькова обратилась к Трампу по делам Бутиной и Ярошенко

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать Константина Ярошенко и освободить из-под ареста Марию Бутину.
Москалькова обратилась к Трампу по делам Бутиной и Ярошенко
  • Reuters

По её словам, по обоим делам ответов пока нет, однако ей удалось получить разрешение на свидание Ярошенко с женой, а также встретиться и поговорить с послом США.

«Он сказал: «У нас очень строгое законодательство относительно политических преступлений»… Не обещал, и это, конечно, меня удручает», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Ранее суд Вашингтона отказался перевести Бутину под домашний арест до начала процесса и запретил сторонам разглашать данные по делу.

В конце августа сообщалось, что Виктория Ярошенко с дочерью второй раз посетили россиянина в тюрьме.

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