Москалькова рассказала о перспективах дел Бутиной, Ярошенко и Бута

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с ФАН рассказала о перспективах дел Константина Ярошенко, Марии Бутиной и Виктора Бута.

«У меня будет личный приём жены Бута. Мне нужно получить от неё необходимые документы, связанные с его осуждением, нахождением в тюрьме и т. д., и после этого мы примем соответствующее решение», — заявила она.

В случае с Ярошенко омбудсмен обращалась с просьбой о помиловании и получила «расплывчатый» ответ, что его привлекли к уголовной ответственности правильно.

«Обращалась повторно в разные ведомства: к генеральному прокурору, послу США, в международные органы. Обращения были связаны с порядком и условиями содержания Ярошенко под стражей и разрешением жене посетить Константина», — напомнила Москалькова.

Она отметила, что эта просьба была удовлетворена.

Что касается Бутиной, то, по словам Москальковой, она просила о замене меры пресечения и возможности контроля за соблюдением международных правил пенитенциарной системы и конвенции против пыток, но ответа пока не получила ни от генпрокурора, ни от международных органов.

Омбудсмен считает, что у дела Ярошенко есть определённые перспективы на положительное решение, но пока трудно сказать, когда, как скоро и в каких формах.

В случае с Бутиной на данный момент Москалькова не видит понимания и какой-то позитивной реакции.

Ранее Москалькова написала обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать Ярошенко и освободить из-под ареста Бутину.

Также сообщалось, что жена лётчика Константина Ярошенко Виктория в беседе с НСН прокомментировала первую встречу с мужем в США.