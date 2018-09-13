Супруга Ярошенко рассказала о первой встрече с мужем в США

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Жена лётчика Константина Ярошенко в беседе с НСН прокомментировала первую встречу с мужем в США.
Супруга Ярошенко рассказала о первой встрече с мужем в США
  • РИА Новости

«Не было раньше встреч, потому что не было виз. Первая встреча была очень эмоциональной, прошла на высшем уровне. Мы были рады друг друга видеть. Без слёз она не прошла. Потом они проходили в спокойной обстановке», — заявила Виктория Ярошенко.

По её словам, было 12 встреч, каждая продолжалась шесть часов.

Супруга лётчика также выразила благодарность сотрудникам МИД России, в том числе заместителю главы ведомства Сергею Рябкову.

Ранее адвокат Ярошенко Алексей Тарасов прокомментировал информацию о возможном пересмотре дела россиянина.

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