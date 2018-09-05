Адвокат Ярошенко прокомментировал информацию о возможном пересмотре дела россиянина

Защита отбывающего наказание в США российского лётчика Константина Ярошенконе не владеет официальной информацией о возможности пересмотра его дела в апреле 2019 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

«Это, скорее всего, (пройдёт. — RT) два года с предыдущего запроса (о переводе. — RT). Двухлетний срок истекает в апреле 2019 года. То есть дата логична», — сказал Тарасов.

Он отметил, что сторона защиты приветствует этот шаг и надеется, что «всё-таки его дело решится положительно».

По его словам, до этого Ярошенко дважды отказывали в переводе для отбывания наказания на территории России.

Ранее газета «Известия» сообщала, что дело Ярошенко может быть пересмотрено в апреле 2019 года.

Как рассказал советник уполномоченного по правам человека в России Вячеслав Толмачёв, согласно законодательству США раз в два года может быть подано заявление о переводе заключённого для отбывания наказания в страну гражданства.