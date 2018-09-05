СМИ: Дело осуждённого в США лётчика Ярошенко могут пересмотреть в 2019 году

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Дело российского лётчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в США, может быть пересмотрено в апреле 2019 года. Об этом пишет газета «Известия».

Как заявил советник уполномоченного по правам человека в России Вячеслав Толмачёв, в соответствии с конвенцией Совета Европы о передаче осуждённых лиц, участником которой также являются США, есть возможность перевода Ярошенко в Россию для отбывания наказания.

По его словам, согласно внутренним правилам США подача заявлений о переводе заключённого для отбывания наказания в страну гражданства происходит раз в два года.

«Таким образом, дело Ярошенко будет пересмотрено в апреле следующего года. Защита этого потребует», — сказал он.

Ранее стало известно, что Ярошенко надеется на помощь российских властей и ООН.

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