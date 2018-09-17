Власти Кубы исключили возможность причастности России к «акустическим атакам»

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о невозможности проведения Россией «акустических атак» на дипломатов США.

Об этом он рассказал телеканалу TeleSUR.

«Это невозможно», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей телеканала о том, обращалось ли кубинское правительство за помощью к России для проведения атак.

«Наши моральные принципы не позволяют нам просить кого-либо атаковать кого-то другого», — цитирует его ТАСС.

Он также заявил о непричастности Кубы к таким атакам, если они вообще имели место.

«Мы никого не атаковали. На Кубе уважаются права всех иностранных граждан, в том числе дипломатов», — добавил чиновник.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт призвала скептически относиться к сообщениям о причастности России к «акустическим атакам».

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон подозревает Москву в осуществлении акустического воздействия на дипломатов США.

Писатель и бывший советский разведчик Михаил Любимов в беседе с НСН прокомментировал заявления американского внешнеполитического ведомства по поводу «акустических атак».