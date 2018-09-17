Власти Кубы исключили возможность причастности России к «акустическим атакам»
Об этом он рассказал телеканалу TeleSUR.
«Это невозможно», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей телеканала о том, обращалось ли кубинское правительство за помощью к России для проведения атак.
«Наши моральные принципы не позволяют нам просить кого-либо атаковать кого-то другого», — цитирует его ТАСС.
Он также заявил о непричастности Кубы к таким атакам, если они вообще имели место.
«Мы никого не атаковали. На Кубе уважаются права всех иностранных граждан, в том числе дипломатов», — добавил чиновник.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт призвала скептически относиться к сообщениям о причастности России к «акустическим атакам».
Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон подозревает Москву в осуществлении акустического воздействия на дипломатов США.
Писатель и бывший советский разведчик Михаил Любимов в беседе с НСН прокомментировал заявления американского внешнеполитического ведомства по поводу «акустических атак».