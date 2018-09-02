Американский учёный рассказал о возможной цели «акустических атак» на Кубе

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«Акустическую атаку» на американских дипломатов могла организовать ориентирующаяся на связи с Россией часть кубинского руководства, чтобы сорвать улучшение отношений с США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского учёного Аллана Фрея. 

«Я считаю, что это вполне жизнеспособное объяснение», — отметил он.

По данным издания, исследователи и медики пришли к выводу, что неприятные симптомы у американских дипломатов на Кубе и в Китае вызвало микроволновое излучение.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители Госдепартамента США посетили Кубу с необъявленным визитом для изучения сообщений об «акустических атаках».

Писатель и бывший советский разведчик Михаил Любимов в беседе с НСН прокомментировал заявления Госдепа по поводу «акустических атак».

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