Науэрт рассказала о ходе расследования «акустических атак» на дипломатов США
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- globallookpress.com
«Расследование продолжается. Мы ещё не определили, кто или что стоит за атаками на здоровье (дипломатов)», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что число пострадавших в результате произошедшего на Кубе возросло до 26.
В Гаване не раз заявляли об отсутствии доказательств воздействий подобного рода на дипломатов США.
В мае посольство Соединённых Штатов в Пекине выпустило предупреждение о возможной угрозе здоровью после сообщения одного из сотрудников дипмиссии о том, что он испытывает «аномальные» слуховые ощущения.
Также писатель и бывший советский разведчик Михаил Любимов в беседе с НСН прокомментировал заявления американского внешнеполитического ведомства по поводу «акустических атак».