Науэрт рассказала о ходе расследования «акустических атак» на дипломатов США

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Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт заявила, что в США к настоящему моменту не установили личности виновных в совершении «акустических атак» на американских дипломатов на Кубе и в Китае.
Науэрт рассказала о ходе расследования «акустических атак» на дипломатов США
  • ©Ting Shen/Xinhua
  • globallookpress.com

«Расследование продолжается. Мы ещё не определили, кто или что стоит за атаками на здоровье (дипломатов)», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что число пострадавших в результате произошедшего на Кубе возросло до 26.

В Гаване не раз заявляли об отсутствии доказательств воздействий подобного рода на дипломатов США.

В мае посольство Соединённых Штатов в Пекине выпустило предупреждение о возможной угрозе здоровью после сообщения одного из сотрудников дипмиссии о том, что он испытывает «аномальные» слуховые ощущения.

Также писатель и бывший советский разведчик Михаил Любимов в беседе с НСН прокомментировал заявления американского внешнеполитического ведомства по поводу «акустических атак».

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