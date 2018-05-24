Помпео выразил обеспокоенность из-за инцидента с дипломатом в Китае

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Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность в связи с сообщением американского дипломата, находящегося в Китае, об аномальных звуковых ощущениях. Об этом информирует NBC.
Помпео выразил обеспокоенность из-за инцидента с дипломатом в Китае
  • Майк Помпео
  • Reuters

Как отметил Помпео, симптомы, наблюдавшиеся у дипломата, очень похожи на те, что были у сотрудников американского посольства на Кубе.

«Мы обеспокоены, это серьёзный медицинский инцидент», — сказал Помпео.

Ранее сотрудник правительства США, находящийся в Китае, сообщил об аномальных звуковых ощущениях и давлении.

В августе 2017 года официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что не менее 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе из-за «акустической атаки». В свою очередь, на Кубе не раз заявляли об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США.

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