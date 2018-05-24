Китай заявил о безосновательности жалобы американского дипломата на «аномальный» звук

Власти Китая прокомментировали заявление американского дипломата об «аномальных» звуках, передаёт Associated Press.

Отмечается, что данные сообщения являются безосновательными.

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что предварительные результаты «тщательного расследования» были переданы американской стороне.

В сообщении говорится, что дипломат был отправлен в США для проведениях дополнительного обследования в связи с тем, что у него были выявлены признаки лёгкого сотрясения мозга.

Ранее посольство США в Пекине выпустило предупреждение о возможной угрозе здоровью после сообщения одного из американских дипломатов о том, что в последнее время он испытывает «аномальные» слуховые ощущения и давление в Китае.