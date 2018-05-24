Китай заявил о безосновательности жалобы американского дипломата на «аномальный» звук
Отмечается, что данные сообщения являются безосновательными.
Официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что предварительные результаты «тщательного расследования» были переданы американской стороне.
В сообщении говорится, что дипломат был отправлен в США для проведениях дополнительного обследования в связи с тем, что у него были выявлены признаки лёгкого сотрясения мозга.
Ранее посольство США в Пекине выпустило предупреждение о возможной угрозе здоровью после сообщения одного из американских дипломатов о том, что в последнее время он испытывает «аномальные» слуховые ощущения и давление в Китае.