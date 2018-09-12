В МИД Кубы назвали бездоказательными заявления о причастности России к «акустическим атакам»

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Директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что американский телеканал NBC «беспочвенно и бездоказательно» намекает на причастность третьих стран к «акустическим атакам» на дипломатов США.
В МИД Кубы назвали бездоказательными заявления о причастности России к «акустическим атакам»
  • РИА Новости

«Статья телеканала NBC — это опасная игра. Телеканал бездоказательно и беспочвенно намекает на заговор третьих стран на Кубе, цитируя неназванные источники и выдумывая интриги», — написал он. 

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт призвала скептически относиться к сообщениям о якобы причастности России к «акустическим атакам».

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон подозревает Москву в осуществлении акустического воздействия на дипломатов США.

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