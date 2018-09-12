В МИД Кубы назвали бездоказательными заявления о причастности России к «акустическим атакам»

Директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что американский телеканал NBC «беспочвенно и бездоказательно» намекает на причастность третьих стран к «акустическим атакам» на дипломатов США.

«Статья телеканала NBC — это опасная игра. Телеканал бездоказательно и беспочвенно намекает на заговор третьих стран на Кубе, цитируя неназванные источники и выдумывая интриги», — написал он.

Articulo de NBC se presta juego peligroso. Insinuar conspiraciones de terceros países en #Cuba sin evidencias o fundamento, citando fuentes sin nombres e inventando intrigas. En Cuba no se ataca a diplomático alguno, de ningún país y por ningun pais — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) 12 сентября 2018 г.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт призвала скептически относиться к сообщениям о якобы причастности России к «акустическим атакам».

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон подозревает Москву в осуществлении акустического воздействия на дипломатов США.