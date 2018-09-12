В МИД Кубы назвали бездоказательными заявления о причастности России к «акустическим атакам»
- РИА Новости
«Статья телеканала NBC — это опасная игра. Телеканал бездоказательно и беспочвенно намекает на заговор третьих стран на Кубе, цитируя неназванные источники и выдумывая интриги», — написал он.
Articulo de NBC se presta juego peligroso. Insinuar conspiraciones de terceros países en #Cuba sin evidencias o fundamento, citando fuentes sin nombres e inventando intrigas. En Cuba no se ataca a diplomático alguno, de ningún país y por ningun pais— Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) 12 сентября 2018 г.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт призвала скептически относиться к сообщениям о якобы причастности России к «акустическим атакам».
Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон подозревает Москву в осуществлении акустического воздействия на дипломатов США.