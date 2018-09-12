В США призвали скептически относиться к сообщениям о причастности России к «акустическим атакам»

Короткая ссылка
Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт в ходе брифинга призвала скептически относиться к сообщениям о якобы причастности России к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе и в Китае.

«Мы видели волну новостей, где вина возлагалась на российские власти со ссылкой на неназванных американских чиновников. Я бы попросила всех сейчас отнестись к этим заявлениям скептически», — сказала она.

Науэрт отметила, что расследование по «акустическим атакам» продолжается.

Ранее Науэрт заявила, что в США к настоящему моменту не установили личности виновных в совершении «акустических атак» против американских дипломатов на Кубе и в Китае.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Соединённые Штаты подозревают Россию в осуществлении акустического воздействия на сотрудников американских дипмиссий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить