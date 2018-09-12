В США призвали скептически относиться к сообщениям о причастности России к «акустическим атакам»

Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт в ходе брифинга призвала скептически относиться к сообщениям о якобы причастности России к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе и в Китае.

«Мы видели волну новостей, где вина возлагалась на российские власти со ссылкой на неназванных американских чиновников. Я бы попросила всех сейчас отнестись к этим заявлениям скептически», — сказала она.

Науэрт отметила, что расследование по «акустическим атакам» продолжается.

Ранее Науэрт заявила, что в США к настоящему моменту не установили личности виновных в совершении «акустических атак» против американских дипломатов на Кубе и в Китае.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Соединённые Штаты подозревают Россию в осуществлении акустического воздействия на сотрудников американских дипмиссий.