Шведский суд принял иск активистов против «Северного потока — 2»

Административный суд Швеции принял иск активистов организации по защите окружающей среды ClientEarth с требованием остановить строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в шведских водах.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли дело. Обычно дела рассматриваются в течение года», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что активисты организации ClientEarth подали иск в административный суд Швеции.

Также Посол Швеции в Москве Петер Эриксон сообщил, что заявления шведских политических партий о планах остановить проект газопровода «Северный поток — 2» никак не повлияют на его реализацию.

Эксперт Валерий Журавель прокомментировал в беседе с НСН позицию шведских политиков.