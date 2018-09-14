Шведский суд принял иск активистов против «Северного потока — 2»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы приняли дело. Обычно дела рассматриваются в течение года», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что активисты организации ClientEarth подали иск в административный суд Швеции.
Также Посол Швеции в Москве Петер Эриксон сообщил, что заявления шведских политических партий о планах остановить проект газопровода «Северный поток — 2» никак не повлияют на его реализацию.
Эксперт Валерий Журавель прокомментировал в беседе с НСН позицию шведских политиков.