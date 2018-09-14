Шведский суд принял иск активистов против «Северного потока — 2»

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Административный суд Швеции принял иск активистов организации по защите окружающей среды ClientEarth с требованием остановить строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в шведских водах.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли дело. Обычно дела рассматриваются в течение года», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что активисты организации ClientEarth подали иск в административный суд Швеции.

Также Посол Швеции в Москве Петер Эриксон сообщил, что заявления шведских политических партий о планах остановить проект газопровода «Северный поток — 2» никак не повлияют на его реализацию.

Эксперт Валерий Журавель прокомментировал в беседе с НСН позицию шведских политиков.

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