Активисты подали в шведский суд иск против «Северного потока — 2»
- ©nord-stream2
Об этом сообщается на сайте организации.
Активисты требуют остановить строительство 510-километрового участка трубопровода, так как, по их мнению, «документы на строительство не являются полными и точными, а также не учитывают влияние сооружения трубопровода на дикую природу Балтийского моря».
Ранее посол Швеции в Москве Петер Эриксон сообщил, что заявления шведских политических партий о планах остановить проект газопровода «Северный поток — 2» никак не повлияют на его реализацию.
Эксперт Валерий Журавель прокомментировал в беседе с НСН позицию шведских политиков.