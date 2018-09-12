Активисты подали в шведский суд иск против «Северного потока — 2»

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Активисты организации по защите окружающей среды ClientEarth подали иск в административный суд Швеции с требованием остановить строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в шведских водах.
Активисты подали в шведский суд иск против «Северного потока — 2»
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Об этом сообщается на сайте организации.

Активисты требуют остановить строительство 510-километрового участка трубопровода, так как, по их мнению, «документы на строительство не являются полными и точными, а также не учитывают влияние сооружения трубопровода на дикую природу Балтийского моря».

Ранее посол Швеции в Москве Петер Эриксон сообщил, что заявления шведских политических партий о планах остановить проект газопровода «Северный поток — 2» никак не повлияют на его реализацию.

Эксперт Валерий Журавель прокомментировал в беседе с НСН позицию шведских политиков.

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