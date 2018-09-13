Польша выступит против санкций ЕС в отношении Венгрии
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Каждое государство — член ЕС имеет собственное суверенное право проводить внутренние реформы, которые оно сочтёт уместными... Поэтому Польша будет голосовать на форумах европейских институтов против введения возможных санкций в отношении Венгрии», — указывается в заявлении.
В польском ведомстве также отметили, что действия, направленные против членов ЕС, лишь усугубляют раскол объединения, что становится причиной падения доверия к европейским институтам.
Ранее Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал принятие резолюции.
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