Польша выступит против санкций ЕС в отношении Венгрии

МИД Польши опубликовал заявление, в котором говорится, что страна намерена выступить против санкций Европейского союза в отношении Венгрии.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Каждое государство — член ЕС имеет собственное суверенное право проводить внутренние реформы, которые оно сочтёт уместными... Поэтому Польша будет голосовать на форумах европейских институтов против введения возможных санкций в отношении Венгрии», — указывается в заявлении.

В польском ведомстве также отметили, что действия, направленные против членов ЕС, лишь усугубляют раскол объединения, что становится причиной падения доверия к европейским институтам.

Ранее Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал принятие резолюции.