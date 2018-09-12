Эксперт оценил резолюцию ЕП об угрозе нарушения Венгрией основных принципов Евросоюза

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT принятие Европейским парламентом резолюции об угрозе отступления Венгрией от основополагающих демократических ценностей ЕС.

«Евросоюз в целом и Европарламент как его составная часть не впервые пытаются воздействовать на отдельные государства. В данной ситуации причина, которая привлекла внимание ЕС, — позиция Венгрии по мигрантам. Их можно понять. Те потоки мигрантов, которые осели в Германии и других странах, прошли через Венгрию, нанесли ей серьёзный экономический ущерб. Венгрия занимает особую позицию, кроме того, проводит достаточно самостоятельную политику не только в вопросах миграции, но и в других, зачастую эта позиция отличается от ведущих стран», — отметил Оленченко.

Эксперт добавил, что принятие резолюции об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС — намёк на то, чтобы страна занимала «более коллективистскую позицию».

Эксперт добавил, что такая мера, как лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС, является слишком нереалистичной.

«Такого прецедента не было. Германия и Франция продвигают идею, чтобы решать вопросы простым большинством, а не консенсусом. Но если говорить о лишении права голоса Венгрии в Совете ЕС, то это революция. Думаю, так вопрос ставиться не будет», — заключил Оленченко.

Ранее Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС.