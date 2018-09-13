Эксперт прокомментировал резолюцию ЕП об угрозе нарушения Венгрией принципов Евросоюза

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Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал принятие Европейским парламентом резолюции об угрозе отступления Венгрией от основополагающих демократических ценностей ЕС.

«К ЕС большинство европейских граждан всегда относилось в первую очередь как к экономическому союзу. Исторически это совершенно верно: прообразами нынешнего Евросоюза стали такие форматы, как Европейское объединение угля и стали и Европейское экономическое сообщество», — заявил эксперт.

Он напомнил, что впоследствии появился формат Шенгенского союза, а также зона единой европейской валюты.

По его словам, конфликт Венгрии и Евросоюза должен в итоге дать ответ, чем является ЕС — межгосударственной организацией или организацией с признаками государства.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ЕС и Венгрией.

Также завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил переговорный процесс по выходу Великобритании из Евросоюза.

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