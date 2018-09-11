Путин и Си Цзиньпин на полях ВЭФ-2018 приготовили себе блины с икрой
- © Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС
В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили лидерам надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их морепродуктами региона, передаёт Интерфакс.
Запекая блин, Путин отметил мастерство китайского гостя в этом деле.
«Да, у меня кругленько», — отметил Си Цзиньпин через переводчика.
Как отмечается, лидеры двух стран завернули в приготовленные блины чёрную и красную икру, а затем попробовали приготовленное ими блюдо: ели руками и по предложению президента России выпили немного водки.
Также Путин и Си Цзиньпин посетили павильон «Мёд», где российского президента заинтересовал приготовленный на основе мёда сбитень.
Каждая баночка продукта продавалась по 200 рублей, президент отобрал две, цена за товар была уплачена, а сам сбитень он передал Си Цзиньпину.
«Я думаю, что рублей у меня нет», — сказал председатель КНР. «Юанями потом отдашь», — пошутил в ответ Путин.
Ранее Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил, что обе страны выступают за использование нацвалют в расчётах.
В июне президент России выразил желание попробовать пиво и морепродукты в ходе визита в КНР.