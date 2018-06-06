Путин выразил желание попробовать китайское пиво и морепродукты в ходе визита в КНР

Президент России Владимир Путин в интервью Медиакомпании Китая выразил желание попробовать пиво и морепродукты, которыми знаменит китайский город Циндао, где состоится саммит ШОС.

«С удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю», — рассказал российский лидер.

Ранее Путин рассказал, что мог бы работать адвокатом, если бы не был госслужащим.