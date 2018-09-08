В МИД России рассказали об обстановке в районе генконсульства в Ираке
- globallookpress.com
«По информации из генконсульства России в Басре, обстановка в районе этого росзагранучреждения, а также вокруг нефтегазовых объектов, на которых работают представители российских компаний, контролируется иракскими силовыми структурами», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что власти Ирака с 8 сентября ввели в провинции Басра комендантский час.
Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.
Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.