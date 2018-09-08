В МИД России рассказали об обстановке в районе генконсульства в Ираке

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В МИД России сообщили, что обстановка в районе российского генконсульства в Басре контролируется иракскими силовыми структурами.
В МИД России рассказали об обстановке в районе генконсульства в Ираке
  • globallookpress.com

«По информации из генконсульства России в Басре, обстановка в районе этого росзагранучреждения, а также вокруг нефтегазовых объектов, на которых работают представители российских компаний, контролируется иракскими силовыми структурами», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что власти Ирака с 8 сентября ввели в провинции Басра комендантский час.

Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.

Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.

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