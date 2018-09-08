Власти Ирака ввели комендантский час в городе Басра

Иракские власти с 8 сентября вводят в провинции Басра комендантский час. Об этом сообщил телеканал «Аль-Сумария».

Решение принято местным комитетом по безопасности. Меры вступили в силу в 16:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

Глава комитета Джаббар аль-Саади заявил, что данное решение было принято для «усиления контроля за безопасностью во всех районах и провинции».

Ранее в Басре демонстранты атаковали пожарные машины. По последним данным, в результате протестов два человека погибли и 45 пострадали.

Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.

Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.

Волнения в городе Басра начались ещё в июле.