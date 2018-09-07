МИД России о заявлении стран Запада по делу Скрипалей: издевательство над здравым смыслом продолжается

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление Великобритании, Германии, Канады, США и Франции, озвучивших претензии к Москве в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери.

«Вызывает сожаление, что в столицах этих стран опять пошли на поводу у Лондона, который, похоже, никак не может преодолеть собственные необъяснимые фобии. Подхватили ложь, прикрытую оговоркой «почти наверняка» (almost certainly), что является очередной вариацией пресловутого британского «весьма вероятно» (highly likely)», — говорится в тексте.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили отсутствие каких-либо свидетельств того, что в действительности произошло в Великобритании.

«Издевательство над здравым смыслом, таким образом, продолжается», — добавили в МИД, подчеркнув, что все обвинения против Москвы полностью сфабрикованы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредом призывы, обращённые к Москве со стороны властей Канады, Германии, США и Франции, начать сотрудничество с Великобританией по делу Скрипалей.

Подробнее — в материале RT.